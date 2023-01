Im Haus des ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence im US-Bundesstaat Indiana wurden vergangene Woche Geheimdokumente entdeckt. »Bei den zusätzlichen Unterlagen scheint es sich um eine kleine Anzahl von Dokumenten mit Verschlusssachenmarkierungen zu handeln, die am Ende der letzten Amtszeit versehentlich in Kisten verpackt und in das Privathaus des ehemaligen Vizepräsidenten gebracht wurden«, schrieb Pence' Anwalt Greg Jacob bereits vergangene Woche in einem Schreiben an das Nationalarchiv.