Der Ex-Vize war am Wochenende bei dem Gridiron Dinner, einer humoristischen Veranstaltung in Washington, über Buttigieg hergezogen. Nachdem das Weiße Haus und Buttigiegs Ehemann Pence vorgeworfen hatten, sich homophob zu äußern, legte dieser nun nach. »Ich musste in meinem Leben schon viele Witze aushalten und ich habe viele Witze abgefeuert, auf Republikaner wie Demokraten«, sagte Pence vor Journalistinnen und Journalisten. Beim Gridiron Dinner gehe es darum, jemanden fertigzumachen. »Das Einzige, was ich nun sagen kann, ist, dass Pete Buttigieg wohl nicht nur seinen Job nicht kann, sondern auch keine Witze abkann.«