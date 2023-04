Mit seinem Angriffskrieg auf die Ukraine hat Russland die europäische Ordnung durcheinandergebracht – und eine erhebliche Ausgabensteigerung bei den Waffenkäufen ausgelöst. In seiner jüngsten Analyse zieht das Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri dann auch historische Vergleiche. Die Militärausgaben in Europa sind demnach im vergangenen Jahr so hoch gewesen wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr.