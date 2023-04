64 Prozent für Entwicklung von Atomwaffen

Die Korea-Expertin Duyeon Kim von der Denkfabrik Center for a New American Security nannte das Abkommen einen »großen Sieg für das Bündnis und insbesondere für Südkorea«. Yoon habe offenbar alles erreicht, was er wollte: »Zum ersten Mal haben die Verbündeten über die atomare Abschreckung diskutiert, was Seoul bisher nicht mit Washington besprechen konnte.«

Das Thema Atomwaffen ist zwischen den langjährigen Verbündeten USA und Südkorea heikel. Nordkoreas jüngste Fortschritte bei seinem Atomprogramm haben die Frage aufgeworfen, ob die US-Regierung wirklich zum Einsatz von Kernwaffen zur Verteidigung von Südkorea bereit sein würden.