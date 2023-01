Ein Sprecher des Uno-Menschenrechtsbüros, Jeremy Laurence, sagte am Freitag nun in Genf, die Zahl von 300 politischen Gefangenen basiere auf glaubwürdigen Quellen, 195 Fälle seien überprüft worden. Allerdings habe es am Tag der Bekanntgabe der Amnestie durch die Junta erneut 22 Festnahmen gegeben. Auch die örtliche Hilfsorganisation für politische Gefangene (AAPP) gab am Freitag die Schätzzahl von 300 politischen Häftlingen an, die nun freigelassen würden.