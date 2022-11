Berichte über Massenamnestie Militärjunta in Myanmar will offenbar Tausende Gefangene freilassen

Die Militärjunta in Myanmar hat Berichten zufolge angekündigt, anlässlich des Nationalfeiertags Tausende inhaftierte Personen freizulassen. Es sollten fast 6000 Häftlinge freikommen: Das berichten unter anderem die Nachrichtenagentur AFP sowie der unabhängige Nachrichtendienst Myanmar Now. Beide Medien gaben an, mit Vertretern der Militärführung gesprochen zu haben. Wann genau die Menschen in Freiheit kommen – oder ob dies bereits geschehen ist – ist bisher unklar.