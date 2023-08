Militärs gegen die alte Kolonialmacht

Die in Niger an die Macht gekommenen Militärvertreter haben seit dem Staatsstreich insbesondere Paris vorgeworfen, militärisch in Niger eingreifen zu wollen, um Bazoum wieder einzusetzen. Zudem behaupteten sie, die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas sei ein Handlanger der ehemaligen Kolonialmacht.