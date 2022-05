Militärparade ohne Kampfjets Putins fehlende Luftunterstützung

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Bei der Parade war bemerkenswert, dass zum einen keine ausländischen Gäste das erste Mal anwesend waren.«

Christina Hebel berichtet für den SPIEGEL aus Moskau. Am Montag besuchte sie die Militärparade zum 77. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über das nationalsozialistische Deutschland.

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Außerdem wurde die Luft-Parade vermisst. Es war geplant, dass Kampfjets in Form eines »Z«, also des Buchstabens, der die Unterstützung für Putins Vorgehen gegen die Ukraine symbolisiert – dass eben dieses »Z« am Himmel zu sehen sein sollte. Das wurde auch geübt. Mehrmals. Doch das wurde kurzfristig alles abgesagt. Viele Menschen waren darüber etwas verwundert, weil das Wetter war heute Morgen ja wolkig, aber sonnig. Und das führt zu einigen Fragen hier.«

Auch die mit Spannung erwartete Rede des Kremlchefs hat viele überrascht.

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Im Vorfeld war hier sehr viel spekuliert worden, was Putin wohl verkünden würde. Es war sogar von einer Mobilmachung die Rede. Das hieße, dass dann eben Männer eingezogen würden und kämpfen müssten. Das ist alles nicht passiert. Das zeigt, dass Putin sein Vorgehen erst mal so weiterlaufen lassen wird, die Kämpfe weiter anhalten werden. Wie lange das aber sein wird und ob es vielleicht auch eine Teilmobilmachung geben wird, das bleibt einfach unklar.«

Stattdessen schwor der Präsident seine Soldaten mit pathetischen Worten aufs Kämpfen ein – und zog wieder einmal Parallelelen zwischen Nazideutschland und der Ukraine.

Wladimir Putin, Russischer Präsident:

»Ihr kämpft für das Mutterland, für dessen Zukunft und dafür, dass niemand die Lektionen des Zweiten Weltkriegs verlernt. Es darf keinen Platz in der Welt geben für Henker, Folterknechte und Nazis.«

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Putin hat in seiner Rede ganz klar gemacht, dass er sein Vorgehen gegen die Ukraine, die hier ›Spezialoperation‹ genannt werden muss und nicht Krieg heißen darf, ganz klar in der Tradition des neunten Mai sieht. Also dem Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945. Er hat Teile seiner Rede sehr verschränkt mit den Ereignissen damals, dem ruhmreichen Sieg der sowjetischen Armee über Nazideutschland und eben seinem Vorgehen, dem Vorgehen der russischen Armee jetzt in der Ukraine. Er hat aber das Wort ›Ukraine‹ keinmal in seiner Rede erwähnt. Er hat nur vom ›Donbass‹ gesprochen, was interessant ist. Zum einen. Und zum anderen hat er auch erwähnt, dass es eben Verwundete und auch Gefallene gibt. Wie viele es wirklich sind, wissen wir auch jetzt mehr als zwei Monate nach Beginn der ›Spezialoperation‹ in der Ukraine immer noch nicht genau. Die letzten Zahlen stammen von vor einigen Wochen.«