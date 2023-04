Das chinesische Militär hat sein dreitägiges Manöver rund um Taiwan am Sonntag fortgesetzt. Dem staatlichen Fernsehsender CCTV zufolge habe China »gemeinsame Präzisionsschläge« gegen »Schlüsselziele auf der Insel Taiwan und in den umliegenden Gewässern« simuliert. Dutzende Armeeflugzeuge und Bodentruppen seien an der Übung beteiligt gewesen, hieß es. Die Flugzeuge seien mit scharfen Waffen ausgestattet.