Bunter Rauch und bunte Helme – diese taiwanesischen Soldaten üben nur. Aber die Bedrohung ist echt.

Bernhard Zand, DER SPIEGEL, Taiwan:

»Wir sind hier an der Westküste Taiwans, keine 30, 40 Kilometer südlich der Hauptstadt Taipeh. Und die taiwanischen Streitkräfte haben uns hier gerade ein Manöver vorgeführt. Das Szenario, ganz kurz gesagt, ist genau das Szenario, vor dem sich Taiwan, vor dem sich eigentlich die ganze Welt fürchtet, nämlich dass von hier drüben, der anderen Seite des Horizonts, die chinesische Volksbefreiungsarmee hierher kommt, an die Westküste Taiwans, und hier eine amphibische Landung veranstaltet.«

Jedes Jahr hält Taiwan ein wochenlanges Militärmanöver, die sogenannte Han-Kuang-Übung, ab. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine ist die Angst noch einmal gewachsen, dass China, der große Nachbar auf dem Festland, mit Taiwan ähnlich verfahren könnte. Die Regierung in Peking erkennt die Souveränität des demokratischen Taiwans nicht an.

Bernhard Zand, DER SPIEGEL, Taiwan:

»Man sieht hier unten immer noch die 18 Soldaten mit den roten Helmen, die symbolisieren die chinesische Volksbefreiungsarmee. Und das Szenario war: Sie kommen herauf, sie verdrängen durch ihren amphibischen Angriff die taiwanischen Streitkräfte, die hier oben waren. Die ziehen sich zurück, nach dort hinten bei derK üstenwachen-Station, gruppieren sich dort und kommen dann unter ziemlich schwerem Maschinengewehrfeuer wieder hierher zurück und erobern quasi ihre alten Stellung, auf der wir uns hier befinden, zurück.«

Zuletzt hat sich wegen des Taiwan-Konflikts auch der diplomatische Ton zwischen China und den USA weiter verschärft. Nancy Pelosi, Demokratin und Sprecherin des Repräsentantenhauses, will auf ihrer Asienreise auch Taiwan besuchen. Sehr zum Ärger der Kommunistischen Partei. Am Donnerstag drohte Staatschef Xi Jinping US-Präsident Joe Biden in einem Telefonat mit den Worten: »Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich bloß.«

Bernhard Zand, DER SPIEGEL, Taiwan:

»Bemerkenswert fand ich, dass hier in Taiwan anders als bei Nato-Manövern oder Manövern im Pazifik ganz klar ausgesprochen wird, wer der mögliche Gegner ist, auch in einem solchen militärischen Szenario, in so einer Militärübung. Es wird ganz einfach gesagt: Das da drüben sind die ›PLA-Guys‹, die Leute von der Volksbefreiungsarmee. Das ist ungewöhnlich und auf eine Weise symbolisiert es natürlich auch die Unmittelbarkeit dieser Bedrohung hier. Es ist die Volksbefreiungsarmee der einzig mögliche ›Invader‹, der einzig mögliche Angreifer, den man sich hier vorstellen kann.«

Taiwan hat seine Übung am Freitag beendet. China kündigte unterdessen für das Wochenende selbst ein Marinemanöver an – geschossen werden soll in der Straße von Taiwan.