Uno-Generalsekretär António Guterres sagte in New York, »die Situation im besetzen Palästinensergebiet ist an ihrem gefährlichsten Punkt seit Jahren«. Erste Priorität müsse sein, »eine weitere Eskalation zu verhindern, Spannungen zu verringern und Ruhe wiederherzustellen«.

Das Auswärtige Amt in Berlin erklärte am Abend, es sei »sehr besorgt über die hohe Zahl an zivilen Opfern und Verletzten« bei der israelischen Militäroperation in Nablus. »Auch beim Vorgehen gegen extremistische Kräfte müssen die Verhältnismäßigkeit der eingesetzten Mittel und der unbedingte Schutz der Zivilbevölkerung immer gewahrt sein«, erklärte das Bundesaußenministerium.