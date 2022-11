Oligarchen sind wichtige Säulen der Macht in Russland unter Putin. Die Unternehmer häuften nach dem Ende der Sowjetunion oft mit dubiosen Methoden und zweifelhaften Geschäften großen Reichtum an – und der Kreml lässt sie gewähren, solange sie nützlich sind und auf Linie bleiben. Mit dem Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine rücken auch diese superreichen Russen in den Fokus und werden verstärkt mit Sanktionen belegt.

Tinkow hatte die russische Offensive in der Ukraine bereits zuvor scharf kritisiert und sie als »wahnsinnigen Krieg« bezeichnet. Den Westen forderte er auf, das »Massaker« zu beenden. Kurz nach Beginn des Ukrainekrieges war der Unternehmer von britischen Sanktionen betroffen. Kritiker weisen darauf hin, dass die klare Positionierung gegen den Kreml unter Umständen auch ein Weg sein könnte, weiteren Sanktionen zu entgehen.