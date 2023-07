Die sintflutartigen Niederschläge lösten in der Nacht auf Samstag zehn Erdrutsche sowie vorübergehende Stromausfälle in 13 Landesteilen aus. Allein im zentral gelegenen Landkreis Goesan mussten mehr als 6000 Einwohner in Sicherheit gebracht werden, nachdem ein örtlicher Staudamm übergelaufen war. In den am heftigsten betroffenen Gegenden seien »ganze Häuser weggefegt« worden, sagte eine Rettungskraft der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap zufolge. Seit drei Tagen gehen heftige Regenfälle über mehreren Städten und Landkreisen nieder.