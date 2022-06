Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, drangen am Sonntagmorgen mehrere Angreifer in die St. Franziskus-Kirche ein und konnten anschließend entkommen. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat. Angriffe von Dschihadisten sowie kriminellen Banden kommen in Nigeria immer wieder vor, allerdings nicht im nun betroffenen Südwesten des Landes.