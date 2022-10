Bei Explosionen in einem Gefängnis in Myanmar sind am Mittwoch mindestens acht Menschen gestorben. Die Detonationen ereigneten sich in einem Wartebereich für Besucher, wie ein Anwalt, der zum Zeitpunkt selbst vor Ort war, der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Örtlichen Medienberichten zufolge sind unter den Toten mindestens drei Gefängnismitarbeiter und fünf Angehörige von Häftlingen. Zudem gebe es mehrere Verletzte. Das Militär sei vor Ort, um die Lage zu untersuchen, hieß es. Die Hintergründe sind derzeit unklar.