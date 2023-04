Verhaftungswelle in Tunesien

Insbesondere aus Libyen und Tunesien legen derzeit viele Flüchtlingsboote ab. Die italienische Insel Lampedusa liegt weniger als 150 Kilometer von der tunesischen Küste entfernt. Laut IOM haben allein am Osterwochenende 3000 Geflüchtete Italien erreicht. Seit Beginn des Jahres seien mehr als 31.000 Menschen dort angekommen.

Der tunesische Präsident Kais Saied hatte am 21. Februar eine Rede gehalten, in der er illegal im Land lebende Migranten beschuldigt hatte, Teil einer Verschwörung zu sein. Er warnte vor kriminellen Horden, die die Demographie Tunesiens verändern sollten. Seine Rhetorik erinnerte an die rechtsextreme Verschwörungstheorie vom »großen Austausch«.