Es ist der vielleicht gefährlichste Jobs in der Ukraine: Für Minenräumer ist jeder Tag im russischen Angriffskrieg mit einem tödlichen Risiko verbunden, die Gefahr lauert überall. Männer wie Wolodymyr versuchen den Boden von Minen zu säubern, damit seine Kameraden vorrücken – und irgendwann auch Zivilisten heimkehren können.

Wolodymyr, Minenräumer:

»Wir verlieren jeden Tag einen Aufklärer, entweder verwundet oder tot. Es ist ein gefährlicher Job. Wenn eine Brigade vorrückt oder etwa zwölf Mann auf ihre Mission gehen, sind es immer die Pioniere, die vorangehen. Es ist sehr gefährlich.«

Laut den ukrainischen Soldaten verminen die russischen Invasoren alles Mögliche: Offene Türen, Kisten und Verschläge, sogar Spielzeug. Die Männer entdeckten in einer verlassenen Stellung eine Sprengfalle unter zwei übereinandergestapelten Leichen russischer Soldaten, erzählen sie.

Wolodymyr, Minenräumer:

»Sie verminen sogar ihre eigenen Kameraden. Zwar sagen sie, sie würden nie einen ihrer Eigenen im Stich lassen. Aber wenn sie ihre Stellungen verlassen, legen sie jede Menge Sprengstoff unter ihre eigenen Männer. Weil sie wissen, dass unsere Sanitäter die Verwundeten und Toten anheben. Und das ist sehr gefährlich für uns.«

Die russischen Besatzungstruppen haben Hunderte von Kilometern der ukrainischen Front mit Landminen und Sprengfallen übersät. Der Sekretär des ukrainischen Sicherheitsrates sagte zuletzt im staatlichen Fernsehen, die Russen hätten sich sehr gründlich vorbereitet. Die Zahl der Minen auf dem zurückeroberten Gebiet sei »völlig verrückt.« Im Durchschnitt gebe es »drei, vier, fünf Minen pro Quadratmeter.« Die Taktik gilt als eine der Hauptgründe, warum die lang erwartete ukrainische Gegenoffensive im Sommer nur schleppend vorankommt.



Besonders heimtückisch sind sogenannte Schmetterlingsminen. Sie können in großer Stückzahl aus Flugzeugen, Hubschraubern oder Artillerieraketen abgeworfen werden und kommen offenbar in der Ukraine zum Einsatz. Die kleinen unauffälligen Minen sind international geächtet. Sie gelten als unberechenbar, Zivilisten erkennen sie oft nicht als Gefahr.

Charkiw: Eine Firma, die vor dem Krieg nur Metallteile gebaut hat, stellt mittlerweile auch Schutzmunition für Rettungskräfte und das Militär her – und einen Schuh, der die Minenräumer schützen soll.

Ihor Yefimenko, Unternehmer:

»Es war wie im Film: Die Idee kam mir, als einer meiner Verwandten einen Zeh verlor, weil er auf eine Schmetterlingsmine getreten war. Ich war geschockt und überlegte, wie man so etwas verhindern könnte. Da ich in der Produktion von Schutzausrüstung tätig bin, wandte ich mich mit meiner Idee an die staatlichen Rettungsdienste der Ukraine. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich einen Prototyp für eine Art Stahlstiefel. Die Idee lehnten sie aber kategorisch ab und schlugen stattdessen vor, diese Art von Stiefeln zu verwenden. Das Vorbild stammt aus Kanada.«

Auch Wolodymyrs Einheit hat die »Spinnenstiefel« erhalten. Sie sollen die Sohlenfläche des Stiefels verringern und für einen Abstand zur Explosion sorgen. Doch um die Ukraine nach dem Krieg von den unzähligen Minen zu befreien, werden die Schuhe nicht ausreichen. Die Minenräumung in der Ukraine könnte mehr als 37 Milliarden US-Dollar kosten. Das schätzte die Weltbank im April – lange vor der Gegenoffensive und Verschanzung der russischen Invasoren.