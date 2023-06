Minusma sei in den vergangenen zehn Jahren nicht in der Lage gewesen, auf die angespannte Sicherheitslage in Mali adäquat zu reagieren, sondern sei »Teil des Problems« geworden, sagte Diop am Freitag: »Vor diesem Hintergrund fordert die malische Regierung den unverzüglichen Rückzug von Minusma. Die Regierung ist jedoch bereit, diesbezüglich mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten.«