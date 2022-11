Shuwaski Young, der demokratische Kandidat für den Wahlbezirk, in dem Jackson liegt, äußerte sich zu den Bränden. »Heute Morgen wurden am Wahltag mehrere Kirchen in Jackson, Mississippi, in Brand gesetzt«, teilte er in einer Erklärung mit. »Diese feigen Aktionen erinnern an historische Terrorakte, wenn Menschen für ihr Wahlrecht kämpfen und ein friedliches Leben führen wollen. Wir werden uns nicht abschrecken oder einschüchtern lassen.«