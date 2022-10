Demnach hatten die Polizisten die Straßensperre errichtet, weil sie nach einem gestohlenen Auto suchten. Das Fahrzeug habe nicht angehalten, deshalb habe die Polizei geschossen, hieß es in der Mitteilung. Neun Kugeln hätten das Auto getroffen, eine davon Sharif in den Kopf. Ereignet habe sich der Vorfall bereits am Sonntagabend am Rande der Hauptstadt.