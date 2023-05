Trump Jr. kritisierte DeSantis auch für das »Hashtag-DeSaster« seines Wahlkampfauftakts mit Elon Musk, dem Eigentümer von Twitter, und David Sacks, einem republikanischen Spender, was seiner Meinung nach zeige, dass es »zwei charismatische Milliardäre« brauche, um DeSantis zu helfen. DeSantis, so fügte Trump Junior hinzu, habe eine »irgendwie nasale und verweichlichte Stimme«.

DeSantis ist als Gouverneur von Florida vor allem mit einer rechten Politik aufgefallen. Unter ihm wurden in dem Staat Gesetze verabschiedet oder auf den Weg gebracht, die Minderheiten diskriminieren, die akademische Freiheit an Universitäten beschneiden oder mit Lehrverboten in das öffentliche Bildungswesen eingreifen.