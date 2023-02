In den USA hat es in den vergangenen Monaten eine Reihe von Angriffen auf die Strominfrastruktur gegeben. Hinter den Attacken werden Rechtsextreme vermutet, die damit Chaos stiften wollen.

Die 2015 in den USA gegründete »Atomwaffen Division« gilt als extrem fanatisch und gewaltbereit. In den USA wurden Mitglieder in den vergangenen Jahren mit mehreren Morden in Verbindung gebracht. Mitglieder wurden wegen Drohungen gegen Journalisten, Antisemitismus-Aktivisten, Afroamerikaner und Muslime zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt.

International gibt es eine Reihe von Ablegern der »Atomwaffen Division«. In Deutschland sorgte ein Ableger im Herbst 2019 mit Morddrohungen gegen die Grünenpolitiker Cem Özdemir und Claudia Roth für Empörung. Im August 2022 begann vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main ein Prozess gegen den Anführer der »Atomwaffen Division Hessen«, Marvin E., der Anschläge mit Sprengsätzen und Schusswaffen geplant haben soll.