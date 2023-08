Die Situation ähnelte einem Vorfall, der sich Ende Juli im Senat ereignet hatte, als McConnell ebenfalls mitten in einer Pressekonferenz erstarrte und weggeführt wurde, einige Minuten später aber zurückkehrte, um die Fragerunde zu beenden. Die Frage, ob er in der Lage sei, seinen Job zu machen, bejahte er damals. McConnell war im März gestürzt und wegen einer Gehirnerschütterung in einem Krankenhaus behandelt worden.