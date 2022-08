Im zentralen Mittelmeer rettete zusätzlich in der Nacht zu Donnerstag die private Hilfsorganisation SOS Méditerranée etwas mehr als 40 Menschen von einem Holzboot, in das bereits Wasser eindrang, und holte sie an Bord der »Ocean Viking«, wie die Organisation am Morgen auf Twitter schrieb. Am Vortag berichtete die Crew von vier leeren Booten, die auf dem Wasser in der libyschen Such- und Rettungszone trieben. Was mit den Menschen passierte, sei unklar.