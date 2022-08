Im Grenzstreit um Gasvorkommen im Mittelmeer hat der Chef der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz im Libanon, Hassan Nasrallah, Israel davor gewarnt, diese für sich zu beanspruchen. »Die Hand, die nach unseren Reichtümern greift, wird abgehackt werden«, sagte der Chef der vom Iran unterstützten Miliz am Dienstag in einer vom Fernsehen übertragenen Ansprache in Beirut. Dies berichtet die Nachrichtenagentur AFP.