Seit Jahresbeginn galten bereits vor dem Unglück 1039 Menschen als vermisst. Die Zahl dürfte aber weit höher liegen, da einige Schiffsunglücke wohl nie registriert wurden. Seit 2014 sind nach Uno-Angaben mehr als 20.000 Menschen auf dem Mittelmeer gestorben. Im April 2015 verloren mehr als tausend Geflüchtete vor der libyschen Küste ihr Leben.

Die Vereinten Nationen mahnten nach dem Unglück erneut die Sicherheit von Fluchtrouten an. »Dies ist ein weiteres Beispiel für die Notwendigkeit, dass die Mitgliedstaaten zusammenkommen und geordnete, sichere Wege für Menschen schaffen, die zur Flucht gezwungen sind«, sagte Sprecher Stéphane Dujarric am Mittwoch in New York. In diesen Prozess müssten »Herkunftsländer, Transitländer und Bestimmungsländer« eingebunden sein.

Wie sieht die griechische Migrationspolitik aus?

Die meisten Migrantinnen und Migranten kommen aus der Türkei. Sie erreichen Griechenland entweder über die nahe gelegenen ostgriechischen Inseln oder überqueren den Fluss Mariza, der entlang der Landgrenze verläuft.

Die Zahl der Überfahrten ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen, da Griechenland nicht nur die Seepatrouillen verstärkt, sondern auch einen Grenzzaun entlang des Mariza errichtet hat. Doch das Land sieht sich immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert, es schicke Geflüchtete über die Grenze zurück in die Türkei und hindere sie so illegal daran, Asyl zu beantragen. Athen hat dies wiederholt bestritten.