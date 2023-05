Europas Abschottung beschränkt sich nicht auf das Mittelmeer

Als Beispiel für die Abschottungspolitik verweist die Organisation auch auf die Lage an den EU-Außengrenzen in Osteuropa. Während etwa Polen zwar über eine Million Menschen aus der Ukraine aufgenommen habe, schaffe es an der Grenze zu Belarus einen kilometerbreiten Korridor, in dem Grundrechte aufgehoben und der Zugang für NGOs eingeschränkt werde. Der Atlas verweist auf mehrere Todesfälle und kritisiert auch eine unzureichende Unterbringung von Schutzsuchenden an der östlichen EU-Außengrenze. DER SPIEGEL hat mehrfach über die Lage vor Ort berichtet.