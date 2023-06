Da manche Quellen von bis zu 700 Personen an Bord berichteten, »muss nach jetzigem Stand von deutlich höheren Opferzahlen ausgegangen werden«, heißt es in dem Kabelbericht, verfasst vom deutschen Botschafter in Griechenland, Ernst Reichel. Aus Sicherheitskreisen verlautete, man befürchte, dass mindestens hundert Kinder im Laderaum des Schiffes eingeschlossen gewesen sein könnten – das legten Aussagen Überlebender nahe.