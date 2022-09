Diese vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichten Aufnahmen sollen Reservisten bei der Ankunft in einer Militäranlage in Wladiwostok zeigen. Nach russischen Angaben werden sie mit Uniformen und Ausrüstung ausgestattet, dann beginne das Training. Es folgt wahrscheinlich die Verlegung in die Ukraine. Für manche Russen sind das schreckliche Aussichten - Tausende Männer im wehrfähigen Alter sind nach Georgien geflohen.

Dmitry Kuriliyunok, Russischer Staatsbürger: »Als wir von der Mobilisierung erfuhren, ließen wir alles zu Hause stehen und liegen, sprangen ins Auto und fuhren in die Stadt Mineralnyje Wody. Dort fanden wir ein Auto mit einem Fahrer, der uns über die Grenze brachte. Wir waren 24 Stunden unterwegs, und er brachte uns nach Tiflis. Wir fürchten, dass man uns gegen unseren Willen einberufen könnte, um in der Ukraine friedliche Menschen zu töten.«

Maxim, Russischer Staatsbürger: »Es ist sehr beängstigend. Ich mache mir Sorgen um meine Freunde. Ich versuche, meinen Freunden zu helfen, woanders hinzukommen. Es ist furchtbar, und ich werde jetzt weinen. Es geschehen schreckliche Dinge. Meine Freunde sind gerade erst angekommen, und wir haben ihnen auf jede erdenkliche Weise geholfen. Es ist schrecklich, ein Albtraum.«

Ihre Bekannten in Russland seien sich der ernsten Lage teils noch nicht bewusst, erzählen die Russen in der georgischen Hauptstadt.

Christina, Russische Staatsbürgerin: »Sie können immer noch nicht glauben, dass sie jeden Moment eingezogen werden können. Dass sie zum Kämpfen abgezogen werden können. Sie glauben es immer noch nicht. Sie sehen das russische Fernsehen und die Nachrichten und glauben alles, was man ihnen sagt. Dass sie nicht eingezogen werden und dass diejenigen, die eingezogen werden, Militärspezialisten sind.«

Nicht alle russischen Kriegsgegner seien bereits auf der Flucht, betont der Betreiber eines Buchladens, der Spenden für die Ukraine sammelt.

Stas Gaivoronsky, Russischer Staatsbürger: »Natürlich gibt es noch gute Leute in Russland, die nicht wegwollen. Sie engagieren sich. Wir sammeln für sie Geld für die Evakuierung ukrainischer Staatsbürger aus Russland - das sind einige Hunderttausend Menschen und Zehntausende von Kindern. Es gibt Partisanen, die Einberufungsbüros in Brand gesetzt und Eisenbahnlinien beschädigt haben. Und es gibt Aktivisten, die Antikriegsaufkleber anbringen.«

Wladimir Putin hatte am Mittwoch die erste Mobilisierung Russlands seit dem Zweiten Weltkrieg angeordnet. Seitdem versucht das Militär, offiziell 300.000 Mann zur Verstärkung der russischen Streitkräfte in der Ukraine zu einzuziehen. Der russische Regierungssprecher Dmitry Peskov betonte am Montag, dass Russland noch nicht das Kriegsrecht verhängt habe. In diesem Fall dürften wehrfähige Männer das Land nicht mehr verlassen.