SPIEGEL: Sie sagen, die Krisen der Näherinnen wirkten sich aufs ganze Land aus. Was meinen Sie damit?

Lawreniuk: Die Näherinnen sind so etwas wie der Motor der kambodschanischen Nation. So viele Menschen hängen von ihrem Einkommen ab: die Kleinfamilie, die weitere Verwandtschaft. In Kambodscha gibt es kaum soziale Absicherungen. Die Frauen sind mit ihrer Arbeit eine lebende Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversicherung für Verwandte. Die meisten Näherinnen schicken regelmäßig Geld nach Hause, zu ihren Eltern, Tanten, Onkeln. Diese Überweisungen gingen in der Pandemie um 30 Prozent zurück, stürzten weitere Menschen in Armut.

SPIEGEL: Sie schreiben in Ihrem Report, die Not der Näherinnen wurde zu Beginn der Pandemie als »Weckruf« gesehen, es gab Versprechen der großen Bekleidungskonzerne, künftig für bessere Bedingungen zu sorgen. Was wurde daraus?

Lawreniuk: Blablabla und heiße Luft. Wir sehen einen großen Rückschlag. Zwar wird viel von Recovery gesprochen, aber es geht da um das Aufholen von Profit und nicht um das Aufholen überfälliger Arbeitnehmerrechte. Die Jobs sind noch schlechter bezahlt, weniger sicher, mehr unter Druck. In Kambodscha, mit 16 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, beschäftigt der Bekleidungssektor fast eine Million Menschen, 80 Prozent davon sind Frauen. Die Regierung fürchtet, dass, wenn sie existenzsichernde Gehälter durchsetzt, die Fabriken abwandern in ein Land, in dem die Arbeitskraft noch billiger ist. Sie ist in der Pandemie gegen Arbeiterproteste harsch vorgegangen, Demonstrierende wurden weggekarrt oder eingesperrt und unter Druck gesetzt, nicht in eine Gewerkschaft einzutreten.