Fox News hatte bereits am Mittwoch verkündet, das Banner sofort entfernt und es »angesprochen« zu haben. In einem Twitter-Monolog, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, sagte Carlson nun, dass »die Frauen, die das Netzwerk leiten, in Panik geraten sind«. Carlson nannte den Namen des Produzenten nicht, sagte aber, dass er »als eine der fähigsten Personen im Haus« gelte.

Es ist nicht die erste Kontroverse bei Fox, in die McCaskill zuletzt verwickelt war. Er wurde in diesem Frühjahr in einer Klage genannt, die von der ehemaligen Fox-Produzentin Abby Grossberg eingereicht wurde, die auch im Stab von Tucker Carlson arbeitete. In ihrer Klage hieß es, McCaskill habe weibliche Mitarbeiter bei Fox »gewohnheitsmäßig herabgewürdigt«. Er habe gesagt, dass ein Raum bei Fox, der für Mitarbeiter zum Abpumpen von Muttermilch vorgesehen war, eine »Platzverschwendung« sei und durch einen Raum für Männer ersetzt werden sollte, um dort ihre Hoden bräunen zu können. Fox hat die Anschuldigungen in Grossbergs Klage bestritten.