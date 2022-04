Der russische Milliardär Roman Abramowitsch (2.v.r) am Rande von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei im Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayip Erdoğan (2.v.l.). Zunächst war Abramowitschs Teilnahme an den Gesprächen geheim. Inzwischen ist sie öffentlich, seine genaue Rolle aber unklar.

Foto: Sergey Karpuhin / SNA / IMAGO