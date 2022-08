Islamistische Extremisten hatten das bei Politikern beliebte Hotel Hayat am Freitagabend gestürmt. Über zahlreiche Stunden gab es bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen einer vom US-Militär ausgebildeten Anti-Terror-Einheit. Auch die Spezialeinheit Cheetah der somalischen Polizei war im Einsatz. Bei den Gefechten wurden Augenzeugen zufolge große Teile des Gebäudes zerstört.

Die radikale Schabaab-Miliz reklamierte den Angriff für sich und sprach der dpa zufolge von 40 Todesopfern. Unmittelbar vor dem Anschlag hatten sich demnach bereits zwei Selbstmordattentäter in zwei Fahrzeugen in die Luft gesprengt. Die Terroristen waren nach eigenen Angaben außerdem für einen Anschlag mit einer Mörsergranate am Flughafen verantwortlich. Die somalischen Sicherheitsbehörden bestätigten, dass bei dem Anschlag eine Mutter und ihre vier Kinder ums Leben kamen.