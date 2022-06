Mohammed bin Salman trifft Erdoğan Türkei und Saudi-Arabien verabreden »neue Zeit der Zusammenarbeit«

US-Geheimdienste sehen den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als Drahtzieher des Mordes an Jamal Khashoggi in Istanbul. Dennoch nähern sich die Türkei und Saudi-Arabien nun wieder an.