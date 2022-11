Deutschland und Frankreich wollen bei der Unterstützung der Republik Moldau an einem Strang ziehen. Das Land steht seit dem Ukrainekrieg im Fokus, weil es von Russland immer wieder massiv unter Druck gesetzt wird. Bei einer Geberkonferenz für die Ex-Sowjetrepublik in Paris sagte Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Montag zusätzliche deutsche Hilfen in Höhe von gut 32,3 Millionen Euro zu. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron stellte Moldau weitere Hilfen in Höhe von 100 Millionen Euro in Aussicht. Baerbock kam am frühen Abend auch zu einem bilateralen Treffen mit Macron im Élyséepalast zusammen.