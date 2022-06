Würde man in Ulm oder Passau mit dem Boot in die Donau steigen und einfach immer weiterfahren – möglich, dass man irgendwann in Giurgiulești vorbeikäme. Wer dann im südlichsten Ort der Republik Moldau, früher Moldawien, an Land gehen wollte, sollte sich jedoch beeilen: Nur weniger als 600 Meter fließt Europas zweitlängster Fluss an dem Land vorbei. Kurz danach verrinnt er im Donaudelta, verliert sich über das Schwarze Meer in die restliche Welt.