In dem zwischen EU-Mitglied Rumänien und der Ukraine gelegenen Land kämpft vor allem auch Russland um Einfluss. Moskau kontrolliert etwa die von Moldau abtrünnige Region Transnistrien – und hat dort auch Truppen stationiert.

Populistisch und russlandtreu

Der 35 Jahre alte Ilan Shor ist AP zufolge ein in Israel geborener moldauischer Oligarch, der die populistische, russlandfreundliche Shor-Partei anführt. Seit Monaten protestierten Anhänger der Partei in Moldau für einen Regierungswechsel. Shor lebe derzeit im Exil in Israel und sei verwickelt in einen Diebstahlsfall an moldauischen Banken im Wert von einer Milliarde Dollar. Im Oktober sei er auf eine Sanktionsliste des US-Finanzministeriums gesetzt worden – US-Unternehmen sind Geschäftsbeziehungen mit dort aufgeführten Personen eigentlich verboten.