Moldaus Regierungschefin im Interview »Wir waren schon immer Europäer, unser Platz ist in der EU«

Die Republik Moldau nimmt nach Jahrzehnten zwischen Ost und West Kurs auf die EU – doch die Widerstände sind groß, auch in der EU. Jetzt sagt Premierministerin Natalia Gavrilița der Korruption in ihrem Land den Kampf an.