Der Streit läuft seit Jahren. In Florida müssen sich Transfrauen und -mädchen bereits seit dem Jahr 2021 wieder mit Jungen im Schulsport messen. Floridas Gouverneur feierte die Maßnahme damals als Schritt zu mehr Fairness.

»Don't Say Gay«

Ebenfalls in Florida trat im März 2022 ein Gesetz in Kraft, das von seinen Kritikern »Don't Say Gay« genannt wird. Auf Deutsch: »Sag nicht schwul«. Es verbietet, über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität »in einer Weise zu unterrichten, die nicht alters- oder entwicklungsgemäß für Schüler« ist, so die juristische Formulierung.

Unter anderem Alabama, Arkansas, Mississippi, Montana, Tennessee und West Virginia hatten in der Vergangenheit bereits ähnliche Gesetze wie Florida verabschiedet. In Missouri verbietet ein Gesetz, Menschen, Gruppen oder Institutionen in den USA als sexistisch, rassistisch, anti-LGBT, privilegiert oder unterdrückt darzustellen.