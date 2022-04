Das montenegrinische Parlament hat eine neue, prowestlich ausgerichtete Regierung gewählt. 45 von 81 Abgeordneten stimmten am Donnerstag für, drei gegen die Entscheidung. Damit tritt das Minderheitskabinett des neuen öko-liberalen Ministerpräsidenten Dritan Abazovic an die Stelle der mehrheitlich proserbischen Regierung von Zdravko Krivokapic. Ihr hatte das Parlament im letzten Februar das Vertrauen entzogen .

Das neue Minderheitskabinett hat formell nur 16 Abgeordnete hinter sich. Am Leben gehalten wird es durch die Duldung seitens der 30 Abgeordneten der DPS, der Partei von Präsident Milo Djukanivoc. Sie war die letzten zwei Jahre in der Opposition, nachdem sie mehr als 30 Jahre die Geschicke des kleinen Balkan- und Adrialandes bestimmt hatte. Ihre anwesenden Abgeordneten stimmten am Donnerstag geschlossen für Abazovic.