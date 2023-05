Tag der Befreiung in Moskau – Russland feiert mit einer Militärparade den Sieg über Nazi-Deutschland in Zweiten Weltkrieg. Allerdings war die Zeremonie diesmal weniger opulent als in den vergangenen Jahren.

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Die Parade ist in diesem Jahr kleiner ausgefallen, es gab weniger Soldaten, die teilgenommen haben. Und anders war auch in diesem Jahr, dass weniger unterschiedliche Fahrzeuge, Militärtechnik zu sehen war, was eben auch damit erklärt wird, dass sie gebraucht wird in der Ukraine, aber auch damit, dass Russland ja in der Ukraine unter Beweis stelle, was sie überhaupt im Arsenal habe.«

In mehr als 20 Städten fand gar keine Parade statt. In den vergangenen Tagen hatte es vermehrt Drohnenangriffe in Russland gegeben. Betroffen war nicht nur das Grenzgebiet, sondern auch das Landesinnere. Es gab Attacken auf Öllager und sogar auf den Kreml in Moskau.

Putins Parade auf dem Roten Platz fand unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Trotz guten Wetters gab es keine Flugshow, Kampfpanzer fehlten fast komplett. Und es kamen weniger Zuschauer.

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Im letzten Jahr waren es bestimmt zehnmal so viele hier an dieser Stelle am Neuen Arbat, wo ich stehe. Und die Stimmung ist so ein bisschen verhalten, es gab wenige Hurra-Rufe, als hier militärische Fahrzeuge vorbeifuhren. Das hat damit zu tun, dass man in den letzten Tagen immer so eine nervöse Stimmung erlebt hat in Moskau nach der Drohnenattacke auf den Kreml. Es gab mehr Sicherheitsleute hier auf den Straßen, das war sehr zu sehen und zu fühlen. Es gab großflächigere Absperrungen als im letzten Jahr, das heißt, man hat weniger Zugang hier auch zum Neuen Arbat, wo ich stehe. Ich würde sagen, so ein bisschen merkt man hier das mulmige Gefühl.«

Die stärkeren Sicherheitsvorkehrungen schränkten auch die Arbeit unserer Korrespondentin ein.

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Auf den Roten Platz konnten wir als SPIEGEL-Journalisten in diesem Jahr das erste Mal überhaupt nicht, viele westliche Journalisten haben keine Akkreditierung in diesem Jahr bekommen, um dort die Parade zu sehen. Ich habe das auch hier im Gespräch mit Menschen auf der Straße gemerkt. Ich habe erlebt, dass doch einige nicht mit mir sprechen wollten, als sie hörten, dass ich Deutsche bin und eben abgelehnt haben, mit mir zu sprechen, teilweise brüsk, teilweise auch freundlich, das habe ich so in den vergangenen Jahren nicht erlebt.«

Eine Sache aber blieb unverändert: Wie immer trat Präsident Wladimir Putin auch diesmal wieder auf, hielt eine Rede auf dem Roten Platz. Inhaltlich ging es diesmal aber nicht nur um den Sieg im Zweiten Weltkrieg.

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Gleichzeitig ist eben auch neu gewesen, dass Teilnehmer der sogenannten Spezialoperation, des Ukrainekriegs, auf dem Roten Platz auftraten und Putin sie sehr ausdrücklich erwähnte und ihren Einsatz zur Verteidigung des Landes, wie er das nannte.«

Einmal mehr zog Putin auch Parallelen zwischen dem Zweiten Weltkrieg und dem Ukrainekrieg. Und stellte Russland wieder als Opfer dar: Es werde ein »echter Krieg« gegen das Heimatland geführt. Die Zivilisation sei wieder einmal an einem Wendepunkt, so Putin. Den Westen attackierte er scharf.

Wladimir Putin, russischer Präsident:

»Sie scheinen vergessen zu haben, wozu das Streben der Nazis nach der Weltherrschaft geführt hat – und wer dieses schreckliche, totale Böse besiegt hat. Wer sich für sein Heimatland eingesetzt hat und Leben geopfert hat für die Menschen in Europa.«

Christina Hebel, DER SPIEGEL:

»Er nutzte eben auch diesen Tag erneut, um eine Linie weiterzuziehen, um zu sagen, dass der Krieg gegen die Ukraine jetzt eine Folge und eine Fortsetzung des Krieges im Zweiten Weltkrieg gegen den Faschismus sei.«

Was Putin dabei wieder mal unerwähnt lässt: Russland führt seit mehr als einem Jahr einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Putin spricht weiter von einer militärischen Spezialoperation. Seine Propaganda hat sich nicht verändert, trotz der abgespeckten Militärshow.