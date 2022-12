Es sind nur noch wenige Tage bis zum Neujahrsfest in Russland, und auch Weihnachten steht erst noch bevor. Doch der Ukrainekrieg und die Sanktionen trüben die Stimmung. Am Weihnachtsmarkt nahe dem Moskauer Gorki-Park prangt der riesige Buchstabe Z als Leuchtreklame – das Symbol der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Den Krieg lehnen sicherlich nicht alle Weihnachtsmarktbesucher ab – Sorgen und Ängste haben aber alle.

Reporter

Beeinflusst der Konflikt in der Ukraine Ihre Stimmung?

Maria, Moskauerin

»Ja, ganz direkt. Es ist schwierig, fröhlich zu sein, wenn man weiß, dass die Menschen dort draußen so schreckliche Zeiten durchmachen. Ehrlich gesagt: Es gibt immer Hoffnung, dass die Dinge besser werden, aber momentan scheint es nicht so, als würde es besser werden.«

Ivan, Moskauer

»Der Feiertag bleibt ein Feiertag. Auch wenn unsere Kameraden da draußen Dinge tun, von denen ich mir wünschte, sie täten sie nicht. Dies ist immer noch ein Feiertag für Kinder, für Großeltern. Und das soll auch so bleiben«.

Die Neujahrsfeiertage beginnen in Russland am 31. Dezember und dauern bis zum 8. Januar an. Das russisch-orthodoxe Weihnachtsfest wird am 7. Januar gefeiert.

Ekaterina, Weihnachtsmarktbesucherin

»Das Gefühl, das ich habe, nun da das neue Jahr näher rückt, ist: Obwohl ich nicht bereit bin, es wie üblich zu feiern, muss es dennoch gefeiert werden. Wir müssen Geschenke machen und so weiter. Ich denke, dass wir dieses Gefühl der Unsicherheit bekämpfen müssen.«

Der Ukrainekrieg und die damit verbundenen westlichen Sanktionen gegen Moskau machen sich für viele Russen auch bei den Einkäufen für die Festtage bemerkbar – und das sorgt mitunter zu familieninternen Diskussionen.

Leonid Vater

»Wir kaufen immer russische Waren. Wir haben alles in den Supermarktregalen. Es hat sich nichts geändert.«

Natalia, Tochter

»Es hat sich viel verändert. Die Auswahl an Käsesorten hat sich drastisch verringert.«

Leonid, Vater

»Wir haben ein Dutzend, mehr als genug davon.«

Natalia, Tochter

»Papa!«

Leonid, Vater

»Der Laden ist voll davon.«

Natalia, Tochter

»Stimmt nicht. Bitte haben Sie Nachsicht mit ihm. Ich habe meinen portugiesischen Lieblings-Weißwein nicht gefunden.«

Leonid, Vater

»Oh, was für eine Tragödie. Es gibt jede Menge Krimwein. Sehr gut, unser Wein, russisch.«

Natalia, Tochter

»Ich vermisse den internationalen Wein ein bisschen. Gerade wenn man sich etwas gönnen will.«

Leonid, Vater

»Kurz gesagt - wir haben alles, wir werden gegen alle gewinnen. Komm, wir gehen.«

Natalia, Tochter

»Du bist furchtbar.«

Auch in den Schriftzug 2023 ist in diesem Jahr der Buchstabe Z eingebaut. Er steht unter anderem für das Wort Sieg. Ob das neue Jahr diesen für Russland in der Ukraine bringen wird, ist derzeit eher fraglich.