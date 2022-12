Feuer auf 7000 Quadratmetern

Gegen sechs Uhr morgens war ein Feuer in dem OBI-Markt ausgebrochen. Durch die Flammen ereigneten sich mehrere Explosionen in dem Gebäude. Nach Angaben des Gouverneurs der Region Moskau, Andrei Vorobyov, explodierten in dem Gebäude brennbare Farben und Lacke. Die Löscharbeiten finden unter erschwerten Bedingungen statt, nachdem das Dach des Gebäudes eingestürzt ist.