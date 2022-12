Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, hatte zuvor Meldungen der Nachrichtenagentur Reuters über solche Waffenlieferungen bestätigt. Die Lieferung im vergangenen Monat habe Granaten und Raketen umfasst, sagte Kirby am Donnerstag gegenüber Journalisten. Dies sei ein Verstoß gegen Resolutionen des Uno-Sicherheitsrates. Die USA gingen davon aus, dass Nordkorea »erwägt, weitere Ausrüstung zu liefern«.

Die Söldnergruppe Wagner ist an mehreren Kriegsschauplätzen in der Welt tätig und kämpft auch an der Seite Russlands in der Ukraine. Kirby schätzt, dass die Gruppe derzeit rund 50.000 Menschen in der Ukraine stationiert hat. Davon seien 10.000 Söldner und 40.000 Kämpfer, die aus russischen Gefängnissen rekrutiert worden seien.