Das erzählt Uta Melle. Sie hat sich vor 14 Jahren nach einer Krebsdiagnose erst ihre Brüste, dann ihre Eierstöcke entfernen lassen. Damals war sie gerade 40 geworden. Nun unterstützt sie mit einem Fotoprojekt und Vorträgen andere Frauen, die ähnliche Operationen benötigen.

Melle sagt, viele Frauen versteckten ihre Narben, und dass viele Außenstehende sich sogar vom Fehlen der Brüste provoziert fühlten. Wir lebten in einer Gesellschaft, in der man lieber nicht mit Krankheit oder gar Tod konfrontiert werden möchte, glaubt sie. Wo man lieber wegschaut.

Dabei, so lese ich aus Uta Melles Sätzen heraus, zeugen ihre Narben vom Gegenteil: von der Freude am Leben. Von großer Stärke. »Frauen, kämpft um euer Leben, nicht um eure Brüste! Das ist für mich die wichtigste Botschaft an andere Betroffene: Mit den tollsten Titten im Sarg zu liegen, davon hat niemand etwas.« Hier können Sie den Text lesen , der für mich einer vom Überwinden und Weitermachen ist.

Was diese Woche noch gut war – für die Welt:

Supreme Court stärkt Rechte schwarzer Wähler in Alabama

Der Oberste Gerichtshof in den USA hat ein überraschendes Urteil gefällt: Der Bundesstaat Alabama diskriminiere mit dem Zuschnitt seiner Wahlbezirke schwarze Wähler. Eine Reform sei zwingend. Was das für die Menschen und den Präsidentschaftswahlkampf bedeutet.

Pariser Louvre gibt Kunstwerken aus der Ukraine »Asyl«

Fünf byzantinische Ikonen sollen bald im Louvre ausgestellt werden. Sie stammen aus einem Museum in Kiew, das bei einem Raketenangriff beschädigt wurde. Insgesamt 16 Kunstwerke aus der Ukraine werden nach Frankreich transportiert, um sie zu schützen.