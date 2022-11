Am Dienstag stehen die Midterm-Wahlen in den USA an. Dabei werden die Mehrheitsverhältnisse im Kongress neu geordnet. Der Angriff auf Paul Pelosi spielte natürlich auch im Wahlkampf eine Rolle – mit teils fragwürdigen Resultaten.

Scherze über den schwerverletzten Pelosi

So machte die US-Republikanerin Kari Lake bei einem Auftritt im Bundesstaat Arizona Scherze im Zusammenhang mit dem Angriff auf Pelosi. Lake, die sich um das Gouverneursamt in Arizona bewirbt, argumentierte, wenn Politiker und Abgeordnete geschützt würden, müsse das auch für Kinder gelten. »Nancy Pelosi – nun ja, sie wird beschützt, wenn sie in DC ist«, sagte Lake und schob nach: »Offensichtlich wird ihr Haus nicht besonders gut geschützt.« Das Publikum reagierte mit Gelächter.