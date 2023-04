Über Jahrzehnte versucht Friedmann die Taten von damals zu vergessen, oder zumindest zu verdrängen. Es gelingt ihm nicht. Dann fallen ihm plötzlich diese Rundbriefe aus Kenia in die Hände: Harald D., der Täter, berichtet von seinem »Projekt« in Bahati, davon, wie er Kindern und Jugendlichen helfe. Bei Friedmann gehen alle Alarmglocken an, er denkt sich: »Das ist ja wie ein Alkoholiker, der im Schnapsladen arbeitet.« Er sammelt die Schreiben, er markiert die Stellen, in denen von »Jungs« und »Kids« die Rede ist. Friedmann glaubt, dass der Täter D. gezielt nach Afrika ging: »Harald hat sich ein neues Umfeld gesucht, in dem er mehr Sicherheit hat.« Und dieses Umfeld lasse er sich auch noch von gutgläubigen Christen in Deutschland finanzieren.

Denn die Kirche hilft Harald D. gerne. Vor allem in Gemeinden der Diözese Rottenburg-Stuttgart, D.s alter Heimat, wird fleißig gesammelt. Auf einer Webseite der Diözese hieß es 2016 wörtlich: »D. bleibt vor Ort und lebt unmittelbar mit ›seinen‹ kenianischen Jungs, bzw. deren Familien!« Es war wohl als Lob gemeint. Die Sternsinger des katholischen Kindermissionswerks singen regelmäßig für D., bis Ende 2016 kommen stolze 280.000 Euro zusammen. Ebenso umtriebig zeigt sich ein Förderverein namens Karunga, den Unterstützer gegründet haben, allen voran ein ehemaliger Mitarbeiter des Dekanats Heilbronn-Neckarsulm, das zur Diözese Rottenburg-Stuttgart gehört. D. kann sich also auf ein Netzwerk aus katholischen Förderern verlassen.

Friedmann, das Opfer aus den 1980er-Jahren, will nicht mehr tatenlos zusehen. Er geht 2012 zur Polizei, zur Staatsanwaltschaft, erstattet Anzeige gegen D. Er weiß, dass sein eigener Missbrauch verjährt ist, doch er will wenigstens den potenziellen Opfern in Kenia helfen. Das habe er den zuständigen Stellen auch mehrfach erklärt, versichert er. Doch der Fall landet schnell bei den Akten, wird eingestellt.