Die internationale Gemeinschaft wisse genau, wer in Wirklichkeit »die Nummer Eins unter den Spionage- und Überwachungsimperien« sei, so Mao weiter. Nach Darstellung Pekings handelte es sich bei dem Ballon um ein ziviles Luftschiff, das aufgrund höherer Gewalt versehentlich in den US-Raum eingedrungen sei. »Obwohl wir das wiederholt klargestellt haben, haben die USA Gewalt angewendet, um es abzuschießen, was unverantwortlich ist«, sagte Mao.