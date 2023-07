Zuletzt waren Details über Suu Kyis Haftbedingungen publik geworden. Sie saß demnach zuletzt offenbar ohne Kontakt zur Außenwelt in Isolationshaft in einem Gefängnis in der Hauptstadt Naypyidaw. Suu Kyis Anwälte hatten in der Vergangenheit nur sehr eingeschränkten Zugang zu ihr.