Insgesamt wurde Suu Kyi wegen verschiedener angeblicher Vergehen – darunter Anstiftung zum Aufruhr – zu 33 Jahren Gefängnis verurteilt. Ihre Anwälte wollen Berufung einlegen.

Vorwurf der Schauprozesse

Das Militär hatte in Myanmar im Februar 2021 die gewählte Regierung von Suu Kyi gestürzt und die Macht übernommen. Die Staatschefin wurde zunächst unter Hausarrest gestellt, seit sechs Monaten befindet sich Suu Kyi in Einzelhaft in einem Gefängnis in der Hauptstadt Naypyidaw. Prozessauftakt war im Juni 2021. Die Vorwürfe reichten von Korruption über die illegale Einfuhr von Walkie-Talkies bis zu Verstößen gegen das Gesetz über Amtsgeheimnisse.